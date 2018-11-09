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ÖSO komutanı: PYD/PKK'nın kökünü kazıyacağız

Suriye'nin Azez bölgesindeki Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden 23'üncü Tümen komutanlarından Muhammed Semir Birej, Fırat'ın doğusuna yönelik operasyonda görev almayı ve sınır hattını terör örgütü PYD/PKK´dan temizlemek istediklerini söyledi.

  • DHA
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Türkiye'nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'na katıldıklarını hatırlatan Birej, her iki harekat ile Cerablus ile Afrin arasındaki bölgenin terör örgütlerinden arındırıldığını ifade etti. TSK'nın düzenlediği harekatlar ile terörden arındırılan bölgelere geri dönüşlerin sağlandığını ve huzurun hakim olduğunu ifade eden Birej, şimdi isteklerinin Fırat'ın doğusunun da benzer şekilde temizlenmesi olduğunu kaydetti.
 
23'üncü Tümen olarak TSK'nın düzenleyeceği her türlü harekata katkı sunmak istediklerini dile getiren Birej, "Türkiye yanımızda olursa, Afrin´de olduğu gibi Mümbiç ve Tel Rıfat bölgelerini de terör örgütü PYD/PKK'nın işgalinden kurtarırız. Biran önce Fırat 'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesini istiyoruz. 23'üncü Tümen ve diğer ÖSO gruplarının tamamı terör örgütü PYD/PKK'nın kökünü kazımak istiyor" diye konuştu. 
 

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