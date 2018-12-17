ÖSO Türkiye'nin yanında operasyona katılmaya hazır

Türkiye daha önce tarihi Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekatlarında öncü birlik olarak birlikte operasyon gerçekleştirdiği ÖSO'yu Fırat'ın doğusu operasyonu için de eğitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını açıklamasının ardından Türkiye'nin desteğiyle kurulan ve yeniden yapılanarak Suriye Ulusal Ordusu'nu oluşturan Özgür Suriye Ordusu'ndan

(ÖSO) Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

REUTERS ÖSO AÇIKLAMASINI DÜNYAYA DUYURDU

İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre Suriye Ulusal Ordusu Sözcüsü Binbaşı Yusuf Hamud, operasyon için henüz kesinleşen bir tarih olmadığını, ancak 15 bin Suriyeli savaşçının operasyona katılmaya hazır durumda olduğunu belirtti.

CEPHELER: MENBİÇ, TEL ABYAD VE RESULAYN

Alman yayın organı Deutsche Welle'de (DW) yer alan habere göre Hamud operasyonun, "Türk ve Suriye topraklarından simultane bir şekilde" başlatılacağını belirterek cepheleri Menbiç, Tel Abyad ve Resulayn olarak sıraladı. Hamud, Türkiye topraklarındaki operasyonun Suriye'dekinden birkaç gün önce başlayabileceğini de kaydetti.

TÜRKİYE EĞİTİYOR

ÖSO'yu daha önceki operasyonlarda olduğu gibi TSK'nın tecrübeli ekipleri eğitime tabi tutuyor.

"FIRAT KALKANI" VE "ZEYTİN DALI" BİRLİKTE YAPILMIŞTI

Türkiye, 2016'da Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütü DEAŞ'a yönelik olarak "Fırat Kalkanı" ve 2018 yılında Afrin'de terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik Zeytin Dalı harekâtlarını, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) öncülüğünde ÖSO ile gerçekleştirmişti.

(Reuters)