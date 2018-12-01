Son Dakika Haberleri 1

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ÖSO ve YPG/PKK'lı teröristler Fırat Kalkanı bölgesinde çatıştı

Terör örgüt YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki askeri muhaliflerle 3 noktada çatıştı. Teröristlerin saldırlarını püskürten askeri muhaliflerden 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye sızmak isteyen terör örgütü üyelerinden de ölen ve yaralananlar oldu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

YPG/PKK'lı teröristler, dün gece geç saatlerde Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla 3 noktada çatıştı.

Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinin güneyinde, muhaliflerin kontrolünde bulunan Kelcibrin köyü ve Bab’ın batısındaki Able bölgelerinde, sızmak isteyen YPG/PKK'lılarla çatışma yaşandı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Able'de meydana gelen çatışmalarda muhaliflerden 3 kişi hayatını kaybederken, bölgeye sızmak isteyen terör örgütü üyelerinden de ölen ve yaralananlar oldu.

Bunun yanı sıra ABD öncülüğünde, Münbiç ilçesinde varlığını sürdüren YPG/PKK, ilçenin kuzey batısında muhaliflerin kontrolündeki Hamran bölgesine de saldırı girişiminde bulundu ancak bu muhalifler tarafından geri püskürtüldü.

Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından özgürleştirilen sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere saldırılar düzenleyerek bölge halkının huzurunu bozmaya çalışıyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulması - Tarihte bugün 1 Aralık 1918

Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti´nin kurulması - Tarihte bugün 1 Aralık 1918

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

Devlet Bahçeli onayladı! İşte MHP'nin belediye başkan adayları

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

WhatsApp'ta sesli mesaj gönderenler dikkat

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA