ÖSO ve YPG/PKK'lı teröristler Fırat Kalkanı bölgesinde çatıştı
Terör örgüt YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan bölgelerdeki askeri muhaliflerle 3 noktada çatıştı. Teröristlerin saldırlarını püskürten askeri muhaliflerden 3 kişi hayatını kaybetti. Bölgeye sızmak isteyen terör örgütü üyelerinden de ölen ve yaralananlar oldu.
- AA
YPG/PKK'lı teröristler, dün gece geç saatlerde Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı bölgelerindeki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensuplarıyla 3 noktada çatıştı.
Kilis'in karşısındaki Azez ilçesinin güneyinde, muhaliflerin kontrolünde bulunan Kelcibrin köyü ve Bab’ın batısındaki Able bölgelerinde, sızmak isteyen YPG/PKK'lılarla çatışma yaşandı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Able'de meydana gelen çatışmalarda muhaliflerden 3 kişi hayatını kaybederken, bölgeye sızmak isteyen terör örgütü üyelerinden de ölen ve yaralananlar oldu.
Bunun yanı sıra ABD öncülüğünde, Münbiç ilçesinde varlığını sürdüren YPG/PKK, ilçenin kuzey batısında muhaliflerin kontrolündeki Hamran bölgesine de saldırı girişiminde bulundu ancak bu muhalifler tarafından geri püskürtüldü.
Terör örgütü YPG/PKK, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ÖSO tarafından özgürleştirilen sivillerin yoğun yaşadığı bölgelere saldırılar düzenleyerek bölge halkının huzurunu bozmaya çalışıyor.
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