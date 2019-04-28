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ÖSO’dan Fırat’ın doğusu tatbikatı

TSK’nın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında yer alan ÖSO bileşenlerinden Hamza Tümeni, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK’ya yapılacak olan operasyonlar için yaptığı hazırlıklara ara vermeden devam ediyor.

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Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı Hamza Tümeni’nin askeri eğitimleri alacakları yeni görevler için hazır kıta bekliyor. 18 Mart 2018’de Tümene, terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Afrin ilçesindeki askeri eğitimleri kapsamında yapılan tatbikata 300 ÖSO mensubu katıldı. Söz konusu tümene, Esad rejiminin saflarından ayrılarak ÖSO’ya katılmış rütbeli askerler eğitim veriyor. 

SAVAŞ TAKTİKLERİ VERİLDİ

Tatbikatta askerlere havan, roketatar, makineli silah kullanımı, yakın dövüş, sokak çatışmaları, bir bina içerisindeki sözde teröristleri yakalama, kontrol noktalarında durmayan araçlara ve içindekilere müdahale, harita uygulamalı saldırı öncesi hazırlık, sızma girişimi ve el bombası kullanımına yönelik eğitimler verildi. Eğitimde ÖSO askerlerine, Fırat’ın doğusundaki terör örgütü YPG/PKK’ya karşı olası operasyon sırasında karşılaşacakları arazi şartlarında savaş taktikleri de öğretildi.

ŞEHiR SAVAŞINA HAZIRLIK

Hamza Tümeni komutanlarından Abdullah Halavi  “Programımızda eğitim gören askerlerimiz hazırlıklarını tamamladı” dedi. Eğitimlerine devam edeceklerini vurgulayan Halavi “Sokak çatışmaları, yakın dövüş, ağır makineli silahların kullanımı ve ileri sürüş teknikleri konusunda eğitimler alan askerlerimizle, olası operasyonlara ve Fırat’ın doğusundaki terör örgütlerini temizlemek için hazırlanıyoruz” diye konuştu.

Vatan Caddesi´nde feci kaza kamerada

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