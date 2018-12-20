ÖSO’nun eli tetikte teröristler panikte

Bu girişle terör örgütü PKK/PYD’nin Fırat Nehri’nin batısına geçerek sözde Cezire ile Afrin kantonlarını birleştirme hayali de sonlandırılmış oldu. Son süreçte Türkiye´nin sınır güvenliği için tehdit oluşturan ve ele geçirdiği bölgelerdeki Arap ve Türkmenleri göçe zorlayarak demografik yapıyı da değiştirmeye devam etmesi bölgedeki PYD/YPG/PKK’ya operasyonu zorunlu kıldı.

ÜST DÜZEY ÖNLEM

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yönelik harekât sinyali vermesiyle sınırın iki tarafında da başlayan hareketlilik devam ediyor. Hedefte olan Fırat’ın doğusundaki teröristler operasyon korkusuyla savunma hatları oluşturarak her yere hendek ve mevziler kazdı. Fırat’ın batısında harekat için TSK´dan işaret bekleyen Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ise olası saldırılara karşı önlemlerini en üst seviyeye çıkardı. Şehre girmek isteyen şüpheli araçlar ise bomba ihtimaline karşı içeri alınmıyor. TSK ile Cerablus ve Afrin arasındaki 4 bin kilometre kareyi terör örgütlerinden temizleyen ÖSO güçleri de Fırat´ın doğusuna yönelik operasyon için hazır kıta bekliyor.