28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9025
  • 6,6388
  • 254.515
  • 90.787
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

ÖSYM Başkanı Aygün: Sınav sorunsuz tamamlandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 'YKS kapsamında bugün düzenlenen Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi'ni de tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Böylelikle 2019-YKS sınav aşamasını tamamlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, üniversite adaylarının katıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci ve üçüncü oturumlarının da sorunsuz şekilde tamamlandığını belirtti.
 
Aygün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün KKTC Lefkoşa dahil olmak üzere 188 sınav merkezinde uygulanan YKS'nin ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ilişkin değerlendirmede bulundu.
 
AYT'ye 2 milyon 24 bin 596 adayın başvurduğunu, 295 bin 601 kişinin bu sınavda görev aldığını aktaran Aygün, sınavın 6 bin 450 binada 107 bin 442 salonda gerçekleştirildiğini kaydetti. 
 
YDT için de 137 bin 773 adayın başvuruda bulunduğunu hatırlatan Aygün, bu oturumun da 871 bina ve 10 bin 17 salonda düzenlendiğini, sınavda 25 bin 855 kişinin görev aldığını ifade etti.
 
ÖSYM Başkanı Aygün, AYT'nin saat 13.15'te, YDT'nin ise 17.45'te tamamlandığını belirterek, şunları kaydetti:
 
"YKS kapsamında bugün düzenlenen Alan Yeterlilik Testi ile Yabancı Dil Testi'ni de tüm sınav merkezlerinde sorunsuz bir şekilde tamamladık. Böylelikle 2019-YKS sınav aşamasını tamamlamış olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. 2019-YKS sonuçları 18 Temmuz 2019 tarihinde açıklanacaktır. Sınav sonuçlarının tüm öğrencilerimize ve değerli ailelerine şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

Montaj yalanını çürüten ham görüntüler ortaya çıktı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Türkiye'de ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

Türkiye'de ABD'ye S-400 tepkisi: Kabul etmemiz mümkün değil

MSB duyurdu... Terör örgütüne darbe

MSB duyurdu... Terör örgütüne darbe

Kapadokya'da bir ilk

Kapadokya'da bir ilk

Meteoroloji uyardı: Gelecek hafta da sürecek

Meteoroloji uyardı: Gelecek hafta da sürecek

İngiliz özel kuvvetlerinin yeni Rusya planı

İngiliz özel kuvvetlerinin yeni Rusya planı

Şırnak’ta şehit olan askerimizle ilgili kahreden detay

Şırnak’ta şehit olan askerimizle ilgili kahreden detay

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Muafiyet getirdik

Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Muafiyet getirdik

ABD'nin S-400 tehdidinin ardından Hindistan'dan flaş hamle

ABD'nin S-400 tehdidinin ardından Hindistan'dan flaş hamle
 

POPÜLER HABERLER

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Polis saniyeler kala yetişti

Polis saniyeler kala yetişti

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

NATO'dan kritik E-7 açıklaması: Türkiye'yi takip edebiliriz

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

Damadın zor anları: Ruj sürüldü, çorap yıkatıldı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA