ÖSYM duyurdu: TUS tercihleri başladı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

9 BİN 2 KONTENJAN AYRILMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) ilişkin toplam 9 bin 2 kontenjanın yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderildiğini açıklamıştı.

Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti.