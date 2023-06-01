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ÖSYM duyurdu: TUS tercihleri başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. dönem tercihleri, bugünden itibaren 8 Haziran'a kadar alınacak.

AA1 Haziran 2023 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: TUS tercihleri başladı
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ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, TUS tercihleri, bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle elektronik ortamda yapılacak.

Tercihte bulunacak adayların 2023-TUS 1. dönem başvuru ve tercih kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

9 BİN 2 KONTENJAN AYRILMIŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2023 Tıpta Uzmanlık Sınavı'na (TUS) ilişkin toplam 9 bin 2 kontenjanın yayımlanmak üzere Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ne (ÖSYM) gönderildiğini açıklamıştı.

Sınava 21 bin 476 uzmanlık öğrenci adayı girmişti.

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