ÖSYM KPSS tercih kılavuzu son dakika yayınlandı mı? ÖSYM KPSS 2019-1 tercihleri ne zaman yapılacak?

‘ÖSYM KPSS 2019-1 tercihleri ne zaman yapılacak? KPSS 2019/1 merkezi atama tercih kılavuzu saat kaçta yayımlanacak? ÖSYM KPSS sınavı ile hangi kadrolara personel alımı yapılacak?’ sorularına binlerce kamu personeli olmak isteyen vatandaş tarafından yanıt aranıyor. ÖSYM tarafından düzenlenen 2019 KPSS sınavına kamu personeli olmak için katılan vatandaşlar tercihte bulunacak. Bu nedenle bugün yayımlanacak olan KPSS 2019/1 merkezi atama tercih kılavuzunu bekliyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS merkezi atama takvimi daha önce yayımlanmıştı. Bu takvime göre 9 Temmuz 2019 tarihinde merkezi atama tercihleri başlayacak. Bugün başlayacak olan tercihler için adaylara 9 günlük bir süre verildi ve 18 Temmuz 2019 tarihinde sona ereceği ifade edildi. Hangi kurum ve kuruluşlarda hangi kadroların boş olduğunu henüz belli değil. Ancak kılavuz açıklandığında kesinlik kazanacak.

KPSS 2019/1 MERKEZİ ATAMA TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

2018 yılında yapılan merkezi atamalar kapsamında 4 bine yakın aday kamu kurum ve kuruluşları bünyesine yerleştirildi. Bu atamalar lise, ön lisans ve lisans düzeyinde gerçekleştirildi ve bu yıl yapılacak olan merkezi atamalar da aynı düzeyde olacak. 2019/1 merkezi atama tercih kılavuzuna göre adaylar birçok bakanlık, üniversite, kamu kurumu ve kuruluşları için belirtilen boş kadrolara tercih yapabileceklerdir.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından KPSS merkezi atama takvimi daha önce yayımlanmıştı. Bu takvime göre 9 Temmuz 2019 tarihinde merkezi atama tercihleri başlayacak. Bugün başlayacak olan tercihler için adaylara 9 günlük bir süre verildi ve 18 Temmuz 2019 tarihinde sona ereceği ifade edildi.

2019 KPSS SINAVI İLE HANGİ KURUM VE KURULUŞLARA PERSONEL ALINACAK?

Hangi kurum ve kuruluşlarda hangi kadroların boş olduğunu henüz belli değil. Ancak kılavuz açıklandığında kesinlik kazanacak. Bu kadrolardan kendinize uygun olanını seçerek ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemine (AİS) T.C. Kimlik Numaranız ve ÖSYM şifreniz ile giriş yaparak tercih işlemleri bölümünden KPSS 2019/1 merkezi atama tercihleri kısmından tercihlerinizi gerçekleştirebileceksiniz.

Merkezi atama tercih kılavuzu yayımlandığında anlık bildirim almak için mobil uygulamamızı indirebilirsiniz. Merkezi atamalar hakkındaki son dakika gelişmelerini sitemiz ve mobil uygulamamız üzerinden adaylara anlık olarak duyuracağız.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar, tercihlerini yayınlanacak olan KPSS tercih kılavuzunda yer alan kurallara göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak yapmaları gerekiyor.

İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen internet adresinden “Şifremi Unuttum” alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.) gerekmektedir.

“ADAY İŞLEMLERİ” alanına T.C. Kimlik Numaranızla şifrenizi girdikten ve “Tercih Bildir” alanına tıkladıktan sonra size ait bazı bilgiler ekrana gelecektir. Sonra hazırlamış olduğunuz tercih listenizdeki kadro ve pozisyon kodlarını sırasıyla ekrandaki ilgili alana yazınız. Mezun olduğunuz ortaöğretim/ön lisans/lisans programı tercih etmiş olduğunuz kadro/pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz tercih sistem tarafından kabul edilmeyecektir.

Tercihlerinizi yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz. Doğruluğundan emin olduğunuz zaman yaptığınız işlemi ekrandaki uyarılara göre sonlandırınız. Tercihlerinizin ÖSYM’ye ulaştığından emin olmanız için ekranda “Tercihleriniz ……….. tarihinde ÖSYM’ye bildirilmiştir.” ifadesini görmeniz gerekir. Bu aşamada “Yazdır” alanına tıklayarak bir çıktı alınız ve bu çıktıyı saklayınız.

Tercih yapmak için ÖSYM’nin ilgili internet sayfasına girdikten sonra ÖSYM kayıtlarında adaya ait öğrenim düzeyi, mezun olunan program/alan ve mezuniyet tarihi bilgileri ekrana gelecektir. Adayların eğitim bilgileri, ortaöğretimde MEB e-okul, yükseköğretimde YÖKSİS ile ÖSYM arşivi kaynaklıdır. Tercih işlemlerinde ve yerleştirmede Merkezimiz tarafından bu bilgiler kullanılacaktır. Adaylar, ais.osym.gov.tr adresinden eğitim bilgilerini kontrol edebileceklerdir. Eğitim bilgilerinde eksiklik ve/veya hata olan adaylar, tercih süresi içinde kendi okullarına başvurarak bu bilgilerinin ilgili sistemlerde düzeltilmesini sağlayacaklardır.

KPSS NEDİR?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarında görev alacak personelin belirlenmesi amacıyla yapılan sınavların tümüdür. KPSS içerisindeki sınavlar ise adayların mezun olduğu bölüm ve atanacağı kadrolara göre değişiklik göstermektedir. KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS'YE KİMLER KATILABİLİR?

Sınavın türüne göre lise, ön lisans veya lisans mezunları girebilmektedir. Sınava sınavın geçerliliği süresi içinde mezun olacak öğrenciler de katılabilmektedir.