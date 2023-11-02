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Otel odasında sır ölüm

Aydın'ın Efeler ilçesinde otel çalışanları tarafından haber alınamayan bir şahıs odasında ölü olarak bulundu.

IHA2 Kasım 2023 Perşembe 10:17 - Güncelleme:
Otel odasında sır ölüm
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Olay, Hasan Efendi Mahallesi 1904 sokak üzerinde bulunan bir otelde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otel çalışanları bir süredir haber alamadıkları Ahmet Hakan Kartal'ın (29) odasına girdi. Yatakta yatar halde bulunan ve tepki vermeyen Kartal'ın sağlık durumundan şüphelenen otel çalışanları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Kartal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından yapılan gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından Kartal'ın cansız bedeni Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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