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Otel odasını kumarhaneye çevirmişler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde otel odasını kumarhaneye çeviren 8 kişi jandarma tarafından yakalandı.

IHA11 Nisan 2020 Cumartesi 12:11 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 12:21
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan bir termal otele ait devre mülk olarak kullanılan odada kumar oynandığı ihbarı üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Edremit Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jasat Timi ekiplerince yapılan arama sonucunda içeride 8 şahısın iskambil kâğıdı diye tabir edilen kâğıtlar ile kumar oynamak amaçlı bir araya geldiği tespit edildi. Bu nedenle halkın sağlığını tehlikeye sokacak şekilde bir arada bulunan K.E., M.Ü., M.A., E.B., H.P., O.H., S.Y., H.B. ve G.K. isimli şahıslara "Umumi Hıfzıssıhha Kanununa Aykırı Hareket Etmek" ve "Kumar Oynamak" fiillerinden toplamda 35 bin240 TL idari para cezası uygulandı.

Bu olayla ilgili olarak adli makamların talimatıyla otel işletmecisi K.E. isimli şüpheli hakkında "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama" suçundan yasal işlem başlatıldı.

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