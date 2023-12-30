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Otel servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otel servisi ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

IHA30 Aralık 2023 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Otel servisi ile otomobil çarpıştı: 2 ölü
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Kaza Manavgat-Alanya D-400 Karayolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre Manavgat istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Hüseyin Karaköse'nin kullandığı 07 E 6207 plakalı otomobil, Karayolları ekiplerinin çalışma yapması nedeniyle trafik akışının tek şeritten sağlandığı Kızılot Mahallesinde Kızılot ışıklı kavşağına geldiği sırada, karşı yönden gelmekte olan Hasan Ünal'ın kullandığı 07 J 7443 plakalı otel servisi ile çarpıştı.

Kazada; hurdaya dönen otomobil içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü 19 yaşındaki Hüseyin Karaköse olay yerinde yaşamını yitirirken otomobilde yolcu olarak bulunan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 18 yaşındaki Oğuzhan Bal ise kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

REFÜJ YARALILARLA DOLDU

Otomobile çarptıktan sonra trafik ışıklarına çarparak durabilen servis aracında bulunanlar araçtan çıkarak kendilerini refüjde bulunan çimlerin üzerine atarken refüj yaralılar ve onlara yardım etmeye çalışanlarla doldu. İlk etapta yaralılara vatandaşlar yardım etmeye çalışırken, 112 sağlık ekiplerinin gelmesinin ardından yaralılara ambulans ve çimlerin üzerinde 112 sağlık ekipleri tarafından müdahalede bulunuldu.

Servis aracında bulunan otel çalışanlarından Rahime Okudan, Olesya Öztürk, Dilek Polat, Beyazıt İşcan, Aytaç Arabacı, Sedef Elen Uz, Erdinç Demir, Derya Özbudak, Pelin Uygur, İsmail Nurullah İnan, Önder Özkaya, Ramazan Karabacak, Rabia Şen ve Fetrah Başer yaralandı. Yaralılardan bazıları olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmezken, hastaneye kaldırılan otel çalışanlarının ayakta tedavi gördükleri ve tamamının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

"BİR ANDA BİZİM ŞERİDE GEÇTİ"

Otelden evlerine dönmek üzere servise bindiklerini belirten otel çalışanı "Ben şoförün hemen arkasındaydım. Işıklara geldiğimizde karşıdan gelen otomobil bir anda bizim şeride geçti. Servis şoförü kurtarmak için direksiyonu kırdı ama gelip bize çarptı. Servisteki arkadaşların birçoğu kafasını ya cama ya da koltuklara çarptılar. Diğer aracın durum ortada" dedi.

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