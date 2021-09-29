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Otelde yangın çıktı, işletme sahibi öldü

Balıkesir'de bir otelin bahçesindeki ahşap evde (Bungalov) bilinmeyen nedenle çıkan yangında işletme sahibi hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

AA29 Eylül 2021 Çarşamba 16:17 - Güncelleme: 29 Eylül 2021 Çarşamba 16:17
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Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde turistik Ören Mahallesi'nde bulunan bir otelin bahçesindeki ahşap evlerin birinden dumanlar yükseldiğini gören otel çalışanları durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye Grup Amirliği ekipleri, alevlere müdahale etti.

Diğer ahşap evlere sıçramadan kontrol altına alınan yangının ardından küle dönen eve giren itfaiye ekipleri, içeride Nazif Baran'ın (47) cansız bedeniyle karşılaştı.

Yangın sırasında dumandan etkilenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen Baran'ın cesedi otopsi için Bursa Adli Tıp morguna gönderildi.

İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangının kesin nedeninin tespiti için çalışma başlatıldı.

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