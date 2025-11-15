Alınan bilgiye göre, aynı otelde konaklayan 2 turistin, mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşadığı öğrenildi.

Faslı ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekipleri olayın yaşandığı otelde incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

Otelin sahibi Orhan Oğlak 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı.

Açıklamada Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok. Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy'deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.

- NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan kusma ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri anlaşılmıştı.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, çocuklar burada yaşamını yitirmişti.

Olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah hayatını kaybetmişti.



