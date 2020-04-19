Otellere 'güvenle gidilebilir' belgesi

19 Nisan 2020 Pazar 10:07 - Güncelleme: 19 Nisan 2020 Pazar 10:07

Koronavirüsle en başarılı mücadeleyi yürüten ülkelerden olan Türkiye, bir yandan salgın sonrası döneme de iyi hazırlanıyor. Hastalığın yavaş yavaş "pik" nokatasına yaklaştığına dair işaretlerin gelmesi üzerine, bu süreçten en çok etkilenen turizm sektöründe tekrar hareketliliği sağlayacak çok önemli bir adım atılıyor.

İnsanların sağlık ve hastalığa yakalanma endişesi ile "otellere gitmekten kaçınacağını" dikkate alan Turizm Bakanlığı "sertifikasyon" dönemini başlatıyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy "Nisan sonu mayıs başında, olumlu kırılmalar olacağını öngörüyoruz. Mayısın sonuna doğru da normalleşmenin mümkün olacağını düşünüyoruz. Turizmde hareketlilik başlayacak. Biz de korona olmayan alanlar için düzenlenecek, uluslararası kabul gören bir güvenlik sistemi oluşturuyoruz. Bu kapsamda tesislerde sertifikasyon dönemi başlayacak. Oteller, bu salgın durumu için de ekstra gerekli olabilecek tüm hijyen ve temizlik tedbirlerini özenle alacak. Gerekli denetimlerin de ardından, buralara 'güvenle gidilir' sertifikası verilecek. Büyük tur operatörlerinin de bu konuda fikirlerini istedik, onları da bu sistemin içine dahil edeceğiz. Böylece hızlıca turist hareketliliği sağlayacağız" dedi.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, sertifikasyon sistemi sayesinde, bir turist, hangi otelin sağlıklı ve güvenilir olduğunu rahatça görecek. Buna göre seyahat planı yapıp, tatiline çıkacak. Ayrıca bu uygulama, bütün otelleri hijyen kurallarına uymaları için de teşvik edecek.