Otizm görülme olasılığı 68’de 1’e ulaştı

Amerika Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi’nin 2012 verilerine göre, otizmin görülme sıklığının 88’de 1 olduğu bilgisini aktaran Erdoğan, “Günümüzde bu rakam 68’de 1’e ulaşmıştır. Bildiğiniz gibi otizmli çocukların yüzde 90’ında beslenme sorunları görülmektedir. Yapılan çalışmalar, doğru beslenmenin otizmin belirtilerini hafiflettiğini gösteriyor. Özellikle glutenden uzak durmak, otizmli çocuklar üzerinde son derece olumlu etkiye sahip. Bununla beraber, sebze ve meyvelerin mevsiminde tüketilmesi, paketlenmiş ve işlenmiş yiyeceklerden uzak durulmasının da iyileştirici etkileri var” dedi.

HAYATI KOLAYLAŞTIRMALI

Erdoğan, şöyle devam etti: “Otizmli çocuklar diğer çocuklarla ne kadar çok bir araya gelirse, alınan eğitimin başarısı o kadar artıyor. Otizmli çocuklarımızın hayatlarını kolaylaştırmak hepimizin görevi. Eğitim, en temel insan hakkıdır ve bu hakkın ihlali için geçerli hiçbir neden yoktur. Otizmli bireylerin ayrıştırılmaya değil, bütünleştirilmeye ihtiyacı vardır.” Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da yaptığı konuşmada “Hedefimiz, tüm öğretmenlerimize otizm farkındalığı eğitimi vermek” dedi.