Otizmli genci darbeden şüpheli yakalandı

AA 10 Mart 2020 Salı 14:05 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 14:05

Alınan bilgiye göre, 8 Mart'ta otizmli Taha Alper Erdem'i darbettiği iddia edilen şüpheli O.M, ailenin şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, mağdur Taha Alper Erdem'in otizmli olduğuna dair raporun ibraz edilmesi, mevcut yaralanma derecesi ve yoğunluğuna ilişkin henüz kesin Adli Tıp Raporunun alınmamış olması, ayrıca şüphelinin güncel mernis adresinde ikamet etmediğinin tespit edilmesi üzerine O.M hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Savcılığın talimatı üzerine şüpheli O.M. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine sevk edilecek.

