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Otizmli Taha, sokak ortasında dehşeti yaşadı

İstanbul Avcılar'da otizmli 18 yaşındaki yüzde 76 engelli Taha Alper Behrem, sokakta bir kıza laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dövüldü. Behrem'in gözleri darp nedeniyle şişerken ailenin şikayeti üzerine gözaltına alınan zanlı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

IHA10 Mart 2020 Salı 10:22 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 10:22

Olay, Cihangir Mahallesi Sefer Sokak’ta geçtiğimiz Pazar günü yaşandı. İddiaya göre yüzde 76 engelli engelli otizmli Taha Alper Behrem teyzesinin evinin önünde beklerken sokakta arabayla geçen O.M.’ye ve aracın içindeki kız arkadaşına seslendi. O.M. araçtan inerek Behrem’i kız arkadaşına laf attığı gerekçesiyle tekme tokat dakikalarca dövdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Genç hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken ailenin şikayeti üzerine polis O.M.’yi göz altına aldı. O.M. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

“ÖLDÜRME KASTIYLA OĞLUMU DÖVMÜŞ”

Olay sonrası yaşananı anlatan Zeliha Yıldırım, ”Alper teyzesinin kapısında bekliyormuş. O sırada sokakta arabasıyla geçen bir genç ile sevgilisi ne oluyor ise araçtan inip oğlumu darp ediyor. İki üç metrelik merdivenlerden tekme atarak düşürüyor daha sonra kafasını kapıya vuruyor. Gözleri ve yüzüne darbe alıyor yoğun bir şekilde. Oğlum ’abi ben engelliyim vurma bana’ diyor. Etrafındakiler bırak o çocuk engelli dediğinde ’bana ne engelliyse engelli’ diyor. Tamamen öldürme kastıyla oğluma saldırıyor. Yanındaki kız arkadaşına resmen şov yapıyor" ifadelerini kullandı.

"ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK SERBEST BIRAKILDI"

Yaşadığı olayın şokunu atlatamadan saldırganın serbest bırakıldığı haberiyle ikinci kez yıkılan Zeliha Yıldırım, “Ben olayı öğrenip geldiğimde evladım kanlar içinde yerdeydi. İfadelerinde kız arkadaşıma tacizde bulundu demişler. Kız arkadaşına ’şit’ demiş. Sebebi bu. Biz hastaneye sonra karakola giderek şikayetçi olduk. Gece 24:00’a kadar karakolda işlemlerle uğraştık. Ancak oğluma saldıran şahıs bizden erken karakoldan çıktı ve serbest bırakıldı. Resmen elini kolunu sallayarak çıkıp gitti. Ben gerekli cezayı almasını istiyorum dedi" diye konuştu.

Dehşeti yaşayan Taha Alper ise olay sırasında çok korktuğunu anlattı.

Yunan askerlerinin meskun mahal gözetmeden ateş etmesi görüntülendi

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