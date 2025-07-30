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Otluk alanda çıkan alevler mahalleye sıçradı... 8 ev kullanılamaz hale geldi

Ankara Mamak'ta otluk alanda çıkan yangının alevleri rüzgarın etkisi ile büyüdü. Alevler kısa sürede mahalledeki gecekondulara sıçradı. 8 ev kullanılamaz hale geldi.

AA30 Temmuz 2025 Çarşamba 18:56 - Güncelleme:
Otluk alanda çıkan alevler mahalleye sıçradı... 8 ev kullanılamaz hale geldi
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Alınan bilgiye göre, Mamak ilçesi Mutlu Mahallesi 702/2. Sokak'taki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede çevredeki gecekondulara sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, 8 gecekonduya sirayet eden yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen gecekondularda ölen ya da yaralanan olmadı.

Evlerde mahsur kalan ve itfaiye ekiplerinin kurtardığı 2 köpek yavrusunun bakımları çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı.

Yangın sonrası alanda incelemelerde bulunan Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangında can kaybı yaşanmamasının sevindirici olduğunu belirtti.

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