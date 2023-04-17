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Oto hırsızlık şebekesi çökertildi

İstanbul başta olmak üzere 7 ilde oto hırsızlarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon anları kameralara yansırken, baskınlarda 12 şüpheli gözaltına alındı.

IHA17 Nisan 2023 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Oto hırsızlık şebekesi çökertildi
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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği polisleri tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde yaklaşık 2 ay boyunca teknik ve fiziki takip yapıldı. İstanbul başta olmak üzere Bursa, Mardin, Hatay, Diyarbakır, Samsun ve Tekirdağ'da önceden tespit edilen 15 adrese özel harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 12 şüphe yakalanırken, 17 çalıntı araçta ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.

12 ŞÜPHELİ YAKALANDI, 17 ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Öte yandan polis ekipleri, şüphelilerin park halinde çaldıkları otomobiller ile aynı marka ve model hasarlı olan otomobillerin kimlik bilgilerini değiştirdikleri öğrenildi. Hasarlı otomobilleri tamir ettirmiş gibi sattıklarını tespit edilen şüphelilerin, 17 otomobili aynı yöntemle çalıp sattıkları ortaya çıktı. Ayrıca ele geçirilen otomobillerin yediemin otoparkına çekildiği ve sahiplerine teslim edildiği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan ardından adliyeye sevk edildi.

  • Oto hırsızlık şebekesi
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