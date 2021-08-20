Otobanda yakalandılar, Araçların el konuldu

AA 20 Ağustos 2021 Cuma 22:03 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:03

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Bağcı Mahallesi'nde düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine yapılan araştırmada, Ankara-Niğde otobanında ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu yakalandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenleri bırakan iki araç tespit edildi. Tespit edilen araçlara Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde el konuldu.



Ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 33 kişi, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Ş.İ, B.C. ve Ü.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.