İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ağustos 2021 Cuma / 12 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4823
  • EURO
    9,9429
  • ALTIN
    486.207
  • BIST100
    1444.63
Güncel

Otobanda yakalandılar, Araçların el konuldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 33'ü Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 35 düzensiz göçmen yakalandı. Araçlara Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde el konuldu.

AA20 Ağustos 2021 Cuma 22:03 - Güncelleme: 20 Ağustos 2021 Cuma 22:03
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca, Bağcı Mahallesi'nde düzensiz göçmen hareketliliği olduğu bilgisi üzerine yapılan araştırmada, Ankara-Niğde otobanında ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri tespit edilen çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 33 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu yakalandı.

Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan araştırma sonucu düzensiz göçmenleri bırakan iki araç tespit edildi. Tespit edilen araçlara Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde el konuldu.

Ülkeye yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 33 kişi, Akyurt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Organizatörlük yaptıkları iddiasıyla Ş.İ, B.C. ve Ü.İ. hakkında adli işlem başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.