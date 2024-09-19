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Otobüs durağında rahatsızlanan işçiyi soydu: Bir anda şeytana uydum

Adana'da otobüs durağında uyuyakalan Metin Y.'nin (34), cebindeki 6 bin lira, cep telefonu ve boynundaki altın kolyeyi çalan İrfan D. (52), güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı. İfadesinde, “Yardım etmek için yanına gittim. Bir anda şeytana uydum” diyen şüpheli, tutuklandı.

DHA19 Eylül 2024 Perşembe 10:55 - Güncelleme:
Otobüs durağında rahatsızlanan işçiyi soydu: Bir anda şeytana uydum
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Olay, 10 Eylül'de saat 04.30 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Mesaiden çıkan fabrika işçisi Metin Y., İnönü Parkı'ndaki otobüs durağında dolmuş beklerken rahatsızlanıp, banka uzanarak dinlenmek isterken kendinden geçti. Bu sırada parkta oturan İrfan D., durumu fark edip Metin Y.'nin yanına gitti. Çevreyi kontrol eden İrfan D., kimsenin olmadığı bir anda Metin Y.'nin cebindeki 6 bin lirayı çalıp, duraktan uzaklaştı. Bir süre sonra tekrar dönen İrfan D., bu kez de Metin Y.'nin cep telefonunu ve boynundaki altın kolyeyi alıp, kaçtı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendine geldiğinde para, telefon ve kolyesinin çalındığını fark eden Metin Y.'nin ihbarıyla Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip, şüphelinin kimliğini belirleyen polis, İrfan D.'yi adresine yapılan baskında gözaltına aldı. Evde yapılan aramada çalıntı cep telefonu ve altın kolye bulundu. Emniyete götürülen İrfan D., ifadesinde, "Rahatsızlanıp, uzandığını fark edince yardım etmek için yanına gittim. Bir anda şeytana uydum" dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İrfan D., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Cep telefonu ve altın kolye ise Metin Y.'ye teslim edildi.

  • otobüs durağı
  • hırsızlık
  • Adana

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