Otobüs kazasında çıkan yangında şehit olmuştu: Öztürk'ün Adanalı olduğu öğrenildi

Tarsus-Pozantı Otoyolu Damlama bölgesinde meydana gelen kazada, askeri personel ve mülteci taşıyan Uğur Kaplan idaresindeki 21 BA 884 plakalı otobüs, aynı yönde seyreden Ramazan Sayıl yönetimindeki 31 AEK 926 çekici plakalı tıra arkadan çarpmıştı. Kaza sonucu 2 uzman çavuş şehit olmuş; 1 mülteci hayatını kaybederken, 33 kişi de yaralanmıştı.

Kazada şehit olan uzman çavuşlar Eren Öztürk (32) ile Yasin Eroğlu'nun Adanalı olduğu öğrenildi.

Şehit Öztürk'ün ailesinin Adana'da 100. Yıl Mahallesi'nde oturduğu, Eroğlu'nun ise ailesinin Çanakkale'ye taşındığı öğrenildi. Öztürk'ün ailesine acı haberi askerler sağlık görevlileri eşliğinde bildirdi. Ayrıca her iki aile de, uzman çavuşların yanarak can vermeleri sebebiyle kimliklerinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gelerek DNA tespiti için kan verdi. Kimliklerinin belirlenmesinin ardından şehit uzman çavuşlar törenle toprağa verilecek.

Şehit Eren Öztürk'ün 6 yıl önce göreve başladığı, 4 yıl önce de Teslime Öztürk ile evlendiği öğrenildi.