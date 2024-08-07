Otobüs şoförünü tokatlayıp kontak anahtarını alan kişinin ifadesi ortaya çıktı

Olay, saat 10.00 sıralarında Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halindeyken aracına vurduğunu belirten plakası alınamayan bir araç sürücüsü, içinde yolcular bulunan 07 AU 0223 plakalı özel halk otobüsünün önünü kesti. İsminin Ramazan K. olduğu öğrenilen şahıs, otobüs sürücüsü Ferhat İlhan ile tartışmaya başladı. Yine iddiaya göre İlhan'ın yüzüne tokat Ramazan K., içerisinde yolcular bulunan halk otobüsünün kontağını alarak kendi aracı ile Kemer istikametine doğru hızla uzaklaştı. İçerisinde yolcular ile yol ortasında kalan otobüs sürücüsü Ferhat İlhan durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

"KONTAĞIMI ALIP KAÇTI"



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler Kent Güvenlik Yönetim Sistemi görüntüleri üzerinden otobüsün önünü kesen aracın sürücüsü Ramazan K.'ye ulaşmaya çalıştı. Yaşananları polis ekiplerine anlatan halk otobüsü sürücüsü Ferhat İlhan, "Ben normal şeridimde gidiyordum. Sonra geldi aracını önüme kırdı. Bana 'aracıma vurdun' dedi. Ben de vurmadığımı söyledim. Polis çağıracağımı söyledim. O da bana çağırmamı söyledi. Polisi çağırdıktan sonra kontağımı alıp kaçtı" dedi. Ferhat İlhan, sağlık raporu ve ifade işlemleri polis merkezine götürülürken, özel halk otobüsü yetkililerin gelip alması için olay yerinde kaldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA



Olay anına ilişkin güvenlik kamera kayıtları ise ortaya çıktı. Görüntülerde Ramazan K. olduğu belirtilen kişinin halk otobüsünün önünde aracı durdurması ve ardından Ferhat İlhan ile tartıştıktan bir süre sonra tokat atması yer aldı. Görüntülerin devamında ise söz konusu şahsın kontak anahtarını alıp bölgeden ayrıldığı görüldü.

"KAZA SONRASI O AN SİNİRLENİNCE ALDIM"



Olaydan bir süre sonra ise Ramazan K. polis merkezine geldi. Aracın kontağını gasp amaçlı almadığını, yaşanılan kaza nedeniyle olay anında sinirlendiği için refleksle aldığını söylediği öğrenilen Ramazan K., sevk edildiği adliyede savcılıkça serbest bırakıldı.