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Otobüs terminalindeki yolcu otobüsüne operasyon! Yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Kayseri'de bir yolcu otobüsünde 30 bin 145 uyuşturucu içerikli hap ve 6 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

AA1 Ağustos 2023 Salı 17:00 - Güncelleme:
Otobüs terminalindeki yolcu otobüsüne operasyon! Yaklaşık 30 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapanlara yönelik şehirlerarası otobüs terminalindeki bir yolcu otobüsüne operasyon düzenledi.

Otobüsteki aramada T.T. ve A.H'ye ait valizde 30 bin 145 uyuşturucu içerikli hap ile 6 kilo 100 gram esrar bulundu.

Gözaltına alınan T.T. ve A.H, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kentteki başka bir operasyonda ruhsatsız tabanca ve 20 gram sentetik uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlı da sağlık kontrolü sonrası adliyeye götürüldü.

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