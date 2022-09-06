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Otobüse çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'da durakta yolcu indiren belediye otobüsüne çarpan otomobildeki çift hayatını kaybetti. Otobüs sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

AA6 Eylül 2022 Salı 10:42 - Güncelleme:
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Ahmet Erten (61) idaresindeki 63 DC 567 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolunun 5. kilometresinde durakta yolcu indiren İ.B'nin kullandığı 63 AB 872 plakalı belediye otobüsüne çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobildeki sürücü ve eşi Şükran Erten (60) ağır yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldıkları Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle ulaşımın kısa süreliğine aksadığı yol, araçların çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.

Otobüs sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

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