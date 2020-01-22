Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Mersin'e giden yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.
Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli turnikelerinde bulunan uygulama noktasında otobüsü durdurdu.
Aramada, yolculardan R.B'ye ait olduğu belirlenen valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.