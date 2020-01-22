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Osmaniye'de valizinde 3 kilo 600 gram esrar bulunan kişi tutuklandı

Osmaniye'de yolcu otobüsündeki valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi, olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

AA22.01.2020  17:07 - Güncelleme: 22.01.2020  17:07

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Mersin'e giden yolcu otobüsünde uyuşturucu olduğu ihbarı üzerine ortak çalışma başlattı.

Ekipler, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kadirli turnikelerinde bulunan uygulama noktasında otobüsü durdurdu.

Aramada, yolculardan R.B'ye ait olduğu belirlenen valizde 3 kilo 600 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan R.B, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Dava bitmeden darbecilerin toplantı görüntüleri ortaya çıktı

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