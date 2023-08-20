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  • Otobüste çarşaflı kadına alçak saldırı! Vali Yavuz gözaltına alındığını duyurdu
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Otobüste çarşaflı kadına alçak saldırı! Vali Yavuz gözaltına alındığını duyurdu

Kocaeli'de tepki çeken bir olay yaşandı. Otobüse binen çarşaflı kadına 'Peçeni al git başka yere' diye saldıran kadına haddini otobüsteki diğer yolcular bildirdi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, otobüste tesettürlü yolcuyu rahatsız eden kadının gözaltına alındığını açıkladı.

IHA20 Ağustos 2023 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Otobüste çarşaflı kadına alçak saldırı! Vali Yavuz gözaltına alındığını duyurdu
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Olay, dün Umuttepe'ye seyir halinde olan bir otobüste meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.D.G. (52) isimli kadın, önünde oturan tesettürlü yolcuya sözlü tacizde bulundu. "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada böyle yaşanmıyor. Peçeni al git" diyerek tesettürlü yolcuyu rahatsız eden M.D.G.'ye, diğer yolcular da tepki gösterdi. Bir yolcu, "Abla terbiyesizlik yapma. Polis çağırttırma bize burada. Sesini kes otur. Başı kapalıysa kapalı, peçesi varsa var. Terbiyesizlik yapma. 12 yıl askerlik yaptım ben bu ülkede. Sen ne yaptın? Benim de annemin başı kapalı. Ne anlatıyorsun" dedi.

O anları kayda alan bir kadın yolcu da, "Kim peçesini alıp gidecek? Burası Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti'nde istediğimiz gibi yaşarız. Anladın mı? Aldın mı cevabını? Elhamdülillah. Gidin Yunanistan'da yaşayın eğer memnun değilsen" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İlimizde toplu taşıma aracında bir vatandaşımızın giyim tercihine ilişkin sözlü hakaret ve saldırıda bulunan M.D.G. adlı zanlı tespit edilerek güvenlik birimlerimizce gözaltına alınmıştır. Bireysel hak ve özgürlükleri korumaya kararlıyız" dedi.

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