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Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı! Haddini diğer yolcular bildirdi

Kocaeli'de tepki çeken bir olay yaşandı. Otobüse binen çarşaflı kadına 'Peçeni al git başka yere' diye saldıran kadına haddini otobüsteki diğer yolcular bildirdi.

20 Ağustos 2023 Pazar 09:47 - Güncelleme:
Otobüste çarşaflı kadına çirkin saldırı! Haddini diğer yolcular bildirdi
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Kocaeli'de halk otobüsüne binen çarşaflı bir kadın sözlü saldırıya uğradı.

"PEÇENİ AL GİT BAŞKA YERE GİT"

Arkasında oturan saldırgan, önce talihsiz kadına nereli olduğunu sordu ve "Burası Türkiye. Burada böyle yaşanmıyor" diyerek hakaretler yağdırmaya başladı.

"Peçeni al git başka yere" ifadeleri ile kadını aşağılayan saldırgana haddini otobüsteki diğer yolcular bildirdi.

"BURADA İSTEDİĞİMİZ GİBİ YAŞARIZ"

Otobüste olanlara şahit olan bir genç "Abla terbiyesizlik yapma sus otur" diyerek tepki gösterirken, olayı görüntüleyen bir yolcu ise "Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada istediğimiz gibi yaşarız" ifadelerini kullandı.

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