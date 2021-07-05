Otogardaki aşı merkezinde çekilen videoyla ilgili soruşturma başlatıldı

AA 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:55 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:56

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 3 Temmuz'da aşı uygulama merkezinde görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadesine yer verildi.