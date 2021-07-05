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Güncel

Otogardaki aşı merkezinde çekilen videoyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, Şehirler Arası Otobüs Terminali'ndeki Aşı Uygulama Merkezi'nde şaka amacıyla çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurdu.

AA5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:55 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 00:56
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Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, 3 Temmuz'da aşı uygulama merkezinde görevli sağlık personellerinin, bulundukları ortamdan ve otobüs firması görevlilerinin söylemlerinden esinlenerek yaptıkları şakalaşmanın cep telefonları ile çekilerek çeşitli sosyal medya hesaplarında yayımlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Maksadı aşan, yanlış algı ve anlaşılmalara sebebiyet veren personellerle ilgili gerekli idari soruşturma başlatılmış olup sonucu hakkında ayrıca kamuoyu bilgilendirilecektir." ifadesine yer verildi.

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