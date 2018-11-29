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Otogazda 6 kuruşluk indirim

Benzindeki ve mazottaki kademeli indirimlerin ardından otogazın litre fiyatında da 6 kuruş indirim gerçekleşti.

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EPGİS'in Twitter hesabından yapılan açıklamada, "29 Kasım tarihinde geçerli olmak üzere, LPG otogazda 6 kuruş/litre indirim gerçekleşmiştir" denildi.

Eşel mobil sistemine ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde ise geçen hafta sıfırlandı. Otogazın litresinde ise bugün itibarıyla litre başına 14 kuruş ÖTV desteği bulunuyor.

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