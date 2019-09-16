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İstanbul'da dehşet: Lüks araçla geldiler, AVM'yi kurşunladılar

Gaziosmanpaşa'daki bir AVM'yi kurşunladıkları tespit edilen 3 zanlı, Güngören'deki bir iş yerinde gözaltına alındı.

  • AA
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Alınan bilgiye göre, Metris Cezaevi'nin karşısındaki Karadeniz Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki Residans AVM'ye 34 UEL 85 plakalı lüks bir araçla gelen kimliği belirsiz 3 zanlı, otomatik silahla buradaki bir iş yerini kurşunladı. 2 mermi isabet eden iş yerine gelen polis ekipleri, bölgeyi şeritle kapatarak boş kovan incelemesi yaptı.

Ekipler, olaya karıştığı güvenlik kameralarından tespit edilen lüks aracın Güngören Çam Sokak'ta park edildiğini tespit ederek, zanlıların bulunduğu tekstil şirketine sevk edildi.

Özel harekat polisi eşliğinde iş yerindeki kişilere 'teslim ol' çağrısı yapan ekipler, park halindeki lüks aracı da incelemeye aldı. Daha sonra gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Vatan Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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