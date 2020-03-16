İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,4147
  • EURO
    7,1318
  • ALTIN
    308.13
  • BIST100
    87888.3
Güncel

Otomobil güvenlik kulübesine daldı!

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil güvenlik kulübesine girdi, 5 kişi yaralandı.

IHA16 Mart 2020 Pazartesi 17:37 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 17:37
ABONE OL

Kaza, Elazığ Şehirlerarası Otobüs Terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 34 CAF 567 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu güvenlik kulübesine daldı. Kazada otomobil sürücüsü ve 4 güvenlik görevlisi yaralandı.

Kazayı gören terminal esnafı hem ilk müdahaleyi yaptı hemde durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kulübede sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.Yaralılar olay yerinde hazır bekleyen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

72 gün geride kaldı... Gülistan'dan hala iz yok

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS
Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Türkiye'nin cehennem silahı: ÇMRS

Savaş eğitimine başladık
Savaş eğitimine başladık

Savaş eğitimine başladık

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum
ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

ABD'de kaos! Halk isyanda... Trump: Sorumluluk almıyorum

Test sonuçları belli oldu
Test sonuçları belli oldu

Test sonuçları belli oldu
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.