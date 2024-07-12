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  • Otomobil 30 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Güncel

Otomobil 30 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı

Çorum'un Alaca ilçesinde yoldan yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlanan cipin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı.

AA12 Temmuz 2024 Cuma 20:53 - Güncelleme:
Otomobil 30 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
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Murat Demirci idaresindeki 16 AFN 657 plakalı cip, Çorum-Yozgat kara yolu Elicek Mevkisi'nde yoldan çıkarak, yol kenarındaki yaklaşık 30 metre aşağıdaki dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü ile Kamile B. ve Tülay B, Alaca Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.

Vatandaşların da yardımıyla dere yatağından ambulansa taşınan 3 yaralı, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü Murat Demirci, burada müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kamile B. ve Tülay B. ise buradaki ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

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