İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,976
  • EURO
    6,6718
  • ALTIN
    298.469
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı
Güncel

FSM Köprüsü çıkışında otomobil alev alev yandı

TEM Otoyolu Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışında bir otomobil alev alev yandı.

DHA05.01.2020  20:27 - Güncelleme: 05.01.2020  20:27

Yangın, saat 18.40 sıralarında TEM otoyolu Çavuşbaşı Mevkii Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde çıktı.

Yolda seyir halindeki otomobilin sürücüsü, motor kısmında dumanların çıkığını fark ettiği aracını durdurdu. Ardından otomobili bir anda alev aldı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek alevlerin yükseldiği yangını söndürdü. Yangın sonucu otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Anakara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

İşte Süleymani'nin vurulduğu an

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?
Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?

Dikkat çeken analiz: Trump'a tuzak mı kuruldu?

O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı
O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

O iddialara yanıt: Başkan Erdoğan 'şehit' ifadesi kullanmadı

Bölgeden dumanlar yükseliyor
Bölgeden dumanlar yükseliyor

Bölgeden dumanlar yükseliyor

ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?
ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?

ABD'nin en yakın müttefikleri gerilim için ne diyor?
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.