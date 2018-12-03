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Otomobil anahtarı şeklinde hassas terazi ele geçirildi

Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde satışı yapılan iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken, otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi ele geçirildi.

  • DHA
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Bursa Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, WhatsApp ihbar hattına gelen bir ihbarı değerlendirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu düğmeye basan ekipler belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda otomobil anahtarı görünümlü hassas terazi, 100 gram metamfetamin, 40 gram esrar, bir miktar bonzai ve çok sayıda ecstasy hap ele geçirildi. Şüphelilerin polise yakalanmamak için anahtar şeklinde terazi kullandıkları kaydedildi. Gözaltına alınan G.Ö. , M.P. , S.T. , M.G. , K.G. , H.V. ve E.A., haklarında uyuşturucu ticaretinden işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden biri görüntü alan basın mensuplarına "Adaletin bu mu?" diye tepki gösterdi.
 

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