İSTANBUL 16°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Kasım 2020 Perşembe / 26 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8514
  • EURO
    9,2823
  • ALTIN
    472.01
  • BIST100
    1295.04
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil baraj gölüne uçtu, 2 kişi öldü, bir kişi kayıp
Güncel

Otomobil baraj gölüne uçtu, 2 kişi öldü, bir kişi kayıp

Bartın'da, baraj gölüne uçan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti. Araçta bulunduğu belirtilen bir kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

DHA12 Kasım 2020 Perşembe 12:18 - Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 12:18
ABONE OL

Olay, gece saatlerinde Bartın- Karabük yolunun Kirazlıköprü mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği 67 AZ 743 plakalı otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kirazlıköprü Baraj gölüne uçtu. Otomobili kiralayan kişiden haber alınamaması üzerine firma, araç takip sisteminden otomobilin bulunduğu yeri belirledi. Bölgeye giden firma yetkilileri, sulara gömülen otomobili görüp, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, yapılan çalışmayla 2 kişinin cesedini sudan çıkardı. Otomobilde 1 kişinin daha bulunduğu belirtilirken, arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.