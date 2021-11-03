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Otomobil beton bariyere çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'da, yol kenarındaki beton bariyere çarpan otomobildeki Hacı Büyüknal (63) öldü, 5 kişi yaralandı.

DHA3 Kasım 2021 Çarşamba 12:00 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 12:00
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Kaza, sabah saatlerinde Adıyaman-Şanlıurfa kara yolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Şanlıurfa yönüne giden Hüseyin Polat (63) yönetimindeki 02 LA 173 plakalı otomobil, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton bariyerlere çarptı.

Sürücü Hüseyin Polat ile otomobildeki yakınları Hacı, Sahra (31), Ayşe (56), Elif (4) ve Fatma Bahar Büyüknal (1) sıkışıp yaralandı.

İhbarla bölgeye gelen ekipler, otomobilden çıkardıkları yaralıları ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Acil serviste tedaviye alınan Hacı Büyüknal, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Büyüknal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu, diğer yaralıların tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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