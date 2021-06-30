Otomobil buğday yüklü traktörle çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

AA 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:10 - Güncelleme: 30 Haziran 2021 Çarşamba 16:10

İsmail Aslan'ın (48) kullandığı birliğe ait 22 NP 202 plakalı otomobil, Sazlıdere köyü kavşağında buğday yüklü traktörle çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Aslan'ın cenazesi, sağlık ekiplerince morga kaldırıldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan yakınları tarafından alınan Aslan'ın cenazesi Arpaç köyündeki evine getirilerek, helallik istendi.

Aslan'ın cenazesi köy mezarlığında öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Cenazeye Aslan'ın ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Kamil Özcan da Aslan için taziye yayımladı.

