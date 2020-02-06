Otomobil çekiciye çarptı; 1 ölü, 2 yaralı

IHA 06.02.2020 15:57 - Güncelleme: 06.02.2020 15:57

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir’den Bozüyük istikametine gelmekte olan Ş.K. idaresindeki 34 BRM 290 plakalı otomobil, Poyra rampaları çıkışındaki petrol istasyonu önüne geldiğinde yolun sol tarafında duran çekiciye çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta yolcu olarak bulunan E.K. hayatını kaybederken araç sürücüsü Ş.K. ile araçta bulunan bir diğer yolcu Ö.G. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.