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Otomobil dereye devrildi: 1 ölü

Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

AA13 Mayıs 2024 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
Otomobil dereye devrildi: 1 ölü
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Tekin G'nin (32) kullandığı 24 ES 111 plakalı otomobil, Refahiye-Sivas kara yolunun Köroğlu Deresi mevkisinde devrildi.

Dereye düşen aracı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Fatih Furkan Şimşek'in (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücü Tekin G. ise ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Şimşek'in cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü.

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