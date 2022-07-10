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Otomobil devrildi, ardından alev aldı: 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Hatay'ın Hassa ilçesinde devrildikten sonra yangın çıkan otomobildeki 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AA10 Temmuz 2022 Pazar 17:15 - Güncelleme:
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Bayram ziyaretinden dönen Ahmet Yılmaz'ın kullandığı 31 AEM 049 plakalı otomobil, Aktepe Mahallesi Demrek mevkisinde kontrolden çıkarak boş tarlaya devrildi.

Kazanın ardından alev alan otomobildeki yangına, yoldan geçen sürücüler müdahale etti.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Ahmet Yılmaz, araçta bulunan Dilek Sabahyıldızı ile isimleri öğrenilemeyen 2 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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