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Otomobil devrildi, aynı aileden bir kişi öldü

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kurban Bayramı tatili için akrabalarının yanına gidenlerin bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Yolda kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

AA8 Temmuz 2022 Cuma 10:17 - Güncelleme:
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Bayram tatili için İstanbul'dan Zonguldak'taki akrabalarının yanına giden İsmail B. (43) idaresindeki 34 DFA 514 plakalı otomobil, Ereğli-Zonguldak kara yolu Göçmenler kavşağında sinyalizasyon direğine ve refüje çarparak devrildi.

Araçtaki Muhammet B. (16) kaza yerinde hayatını kaybetti.

Yaralı sürücü, eşi Fatime (39) ve kızları Aleyna (19) ile Rukiye B. (12), sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhammet B'nin cenazesi, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna konuldu.

Yolda kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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