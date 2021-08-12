Otomobil devrildi, yaralı üç çocuğu sağlık görevlileri hastaneye kucaklarında taşıdı

AA 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:48 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:48

Alınan bilgiye göre, Saim Yılmaz'ın (49) kullandığı 34 BGN 999 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kum Ocakları mevkiinde, şarampole devrildi.

Kazada, ters dönen araçtaki sürücünün yanı sıra 7 aylık Züleyha, Dilek (26) ve Miray Tahtacı (6) ile 1 yaşındaki Esila ve Demet Kocaoğlu ile Abdulbaki Yılmaz (78) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sedyeye konularak şarampolden yola kadar taşınan yaralılar ardından sağlık görevlilerince ambulanslara alınarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Sağlık görevlileri, yaralı çocukları vakit kaybetmemek için hastanenin acil servisi önünde ambulanstan alıp kucaklarında koşturarak hastaneye taşıdı.

