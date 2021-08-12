İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ağustos 2021 Perşembe / 4 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5512
  • EURO
    10,0669
  • ALTIN
    481.185
  • BIST100
    1437.12
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Otomobil devrildi, yaralı üç çocuğu sağlık görevlileri hastaneye kucaklarında taşıdı
Güncel

Otomobil devrildi, yaralı üç çocuğu sağlık görevlileri hastaneye kucaklarında taşıdı

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı. Sağlık görevlileri, yaralı çocukları vakit kaybetmemek için hastanenin acil servisi önünde ambulanstan alıp kucaklarında koşturarak hastaneye taşıdı.

AA12 Ağustos 2021 Perşembe 13:48 - Güncelleme: 12 Ağustos 2021 Perşembe 13:48
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, Saim Yılmaz'ın (49) kullandığı 34 BGN 999 plakalı otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Refahiye ilçesi Kum Ocakları mevkiinde, şarampole devrildi.

Kazada, ters dönen araçtaki sürücünün yanı sıra 7 aylık Züleyha, Dilek (26) ve Miray Tahtacı (6) ile 1 yaşındaki Esila ve Demet Kocaoğlu ile Abdulbaki Yılmaz (78) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sedyeye konularak şarampolden yola kadar taşınan yaralılar ardından sağlık görevlilerince ambulanslara alınarak Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı.

Sağlık görevlileri, yaralı çocukları vakit kaybetmemek için hastanenin acil servisi önünde ambulanstan alıp kucaklarında koşturarak hastaneye taşıdı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.