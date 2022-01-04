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Otomobil dolmuşa çarptı, bir kişi hayatını kaybetti

Giresun Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazada, seyir halinde olan otomobilin emniyet şeridinde duran dolmuşa arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

IHA4 Ocak 2022 Salı 15:23 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 15:23
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Giresun'un Keşap ilçesi Karabedir Mahallesi mevki Karadeniz Sahil Yolunda meydana gelen kazayla ilgili edinilen bilgilere göre, Espiye'den Giresun istikametine gitmekte olan İsa B. yönetimindeki 61 AV 525 plakalı otomobil Keşap'ın Karabedir Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu üzerinde aynı istikamet doğrultusunda emniyet şeridinde yolcu indirme, bindirmesi yapan sürücüsü Önder K. olan 28 M 1199 plakalı dolmuşa arkadan çarptı.

Kaza sonucu 61 AV 525 plakalı otomobilde bulunan araç sürücüsü İsa B. ile aynı araçta bulunan Sedat Tuzcu (24) yaralandı. Olay yerine gelen Acil 112 Sağlık görevlileri tarafından Özel Ada Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan İsa Tuzcu tüm müdahalelere rağmen yaşamını kaybetti.

Olayla ilgili ise soruşturma başlatıldı.

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