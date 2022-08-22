Otomobil durağa çarptı, bir kişi öldü

D-650 kara yolunun ilçe merkezi kesiminde N.Ş. idaresindeki 26 AAK 771 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu toplu ulaşım aracı bekleyenlerin bulunduğu durağa çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, yola devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü N.Ş, otomobildeki eşi M.Ş. ve çocuğu E.Ş. yaralandı. Durakta bekleyen H.Y. hayatını kaybetti.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, otomobilin kaldırılmasıyla normale döndü.