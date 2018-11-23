Otomobil elektrikli bisiklete çarptı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Hasan Ö. yönetimindeki otomobil, Doğancı Mahallesi Atatürk Bulvarında önünde seyreden Merve E.'nin kullandığı elektrikli bisiklete çarptı. Kazada, devrilen elektrikli bisikletteki sürücü Merve E. ile birlikte yanındaki Esra G. yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulanslarla Mut Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.