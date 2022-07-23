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Otomobil ile cip çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta otomobil ile cipin çarpışması sonucu aynı aileden 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Öte yandan, kaza yerinden kaçan cip sürücüsü M.G'nin polis ekiplerince aranmasına devam ediliyor.

AA23 Temmuz 2022 Cumartesi 07:57 - Güncelleme:
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O.T. (34) idaresindeki 35 MGT 58 plakalı otomobil ile M.G. (25) yönetimindeki 58 ADF 045 plakalı cip, Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü O.T. hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Ü.G.T. (26) ile kızı F.Z.T. (5) ağır yaralandı.

Ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan yaralı anne ve kızın hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza yerinden kaçan cip sürücüsü M.G'nin polis ekiplerince aranmasına devam ediliyor.

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