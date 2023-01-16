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Otomobil ile elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı

Zonguldak'ın Bakacakkadı Beldesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı. Kazada bir kişi hafif şekilde yaralandı.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 13:03 - Güncelleme:
Otomobil ile elektrik direğine çarpan sürücü yaralandı
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Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Bakacakkadı Beldesinde meydana geldi. İddiaya göre sürücüsü öğrenilemeyen 78 AB 311 plakalı Tofaş marka otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektik direğine çarptı. Kazada 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlatırken, kazaya karışan araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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