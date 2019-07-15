Otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı: 2 ağır yaralı

İsmail K. idaresindeki 20 PT 009 plakalı otomobil, 415. Sokak'ta Suriye uyruklu Yahya Haccuma'nın kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrularak yerde sürüklenen elektrik bisikletin sürücüsü Haccuma ve yanındaki Mahmeat Ahmet ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kontrollü kavşaktaki yeşil ışık otomobilin geçişi için yanarken, yan sokaktan gelen bisikletin yola çıkması ve araca çarpması yer alıyor.