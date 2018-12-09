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Muğla'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı 1'i bebek 4 kişi yaralandı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, otomobil, sürücüsünün kavşakta sola kontrolsüz dönüş yaptığı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücüler ile otomobildeki hemşire eş ve 2 aylık bebeği yaralandı.

  • DHA
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Kaza, saat 14.30 sıralarında, Muğla- Aydın yolu Gökpınar Mahallesi kavşağında meydana geldi. Muğla'dan Aydın yönüne giden Serkan Karakan'ın (28) kullandığı 48 Y 1665 plakalı otomobil, kavşakta sola kontrolsüz dönüş yapan Münir Yaşa yönetimindeki 48 AN 341 hafif ticari araca çarptı. Kazada, Köyceğiz'de doktor olduğu öğrenilen sürücü Karakan ile otomobildeki eşi hemşire Ebru Karakan (27) ve 2 aylık bebeği Aras Karakan ile hafif ticari aracın sürücüsü Yaşa yaralandı.
 
Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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